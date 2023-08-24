Volvo показала электрический минивэн EM90

Компания Volvo показала на видео электрический минивэн EM90. Грядущую новинку сравнивают с уютной гостиной в скандинавском стиле. Здесь можно будет проводить время с семьей и друзьями, отдыхать после трудового дня, заниматься творчеством или работать. Премьера Volvo EM90 состоится в середине ноября, и до конца года модель появится в продаже на китайском рынке. По слухам, ближайшим родственником модели окажется китайский минивэн Zeekr 009.

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Первый полностью электрический минивэн Volvo будет представлен 12 ноября, и одновременно компания начнет собирать предзаказы на модель в Китае. Здесь снова всплывает так называемая концепция третьего пространства. Автомобиль выступает не просто средством перемещения из пункта А в пукта Б, а также местом общения, отдыха, работы и творчества. Шведы даже сравнивают EM90 с уютной гостиной, которая будет оформлена в типичном скандинавском стиле.

По неофициальным данным, электровэн Volvo построят на платформе SEA1, лежащей в основе Zeekr 009. Не исключено, что и силовая установка тоже будет общей. У топового «Зикра» она двухмоторная ( 544 л.с., 686 Нм), с батарей CATL Qilin емкостью 140 киловатт-часов. Запас хода китайского вэна по местному измерительному циклу CLTC составляет 822 километра. Зарядка аккумулятора с 10 до 80 процентов занимает 28 минут.