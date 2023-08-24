Volkswagen распространил фото нового кемпера

Компания Volkswagen 24 августа представит на выставке Caravan Salon в немецком Дюссельдорфе новый концептуальный кемпер T7 California. Об этом сообщает motor1.com.

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Автомобиль получит подъемную крышу и пятиспицевые колесные диски. Машина будет окрашена в серебристый и красный цвета. Концептуальный Volkswagen T7 California получит гибридную силовую установку. По предварительным данным, в ее состав войдут 1,4-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель и электромотор.