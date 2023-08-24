Стало известно, какие подержанные авто продаются быстрее всего
Эксперты автосайта «iSeeCars» провели исследование, по результатам которого составили рейтинг самых быстро продаваемых авто с пробегом в 2023 году.
Результаты исследования показали, что сейчас подержанная машина в среднем сбывается за 49 дней, что на 6,1% быстрее, чем годом ранее.
Три автомобиля стали лидерами быстрых продаж на вторичном рынке:
Honda HR-V. Кроссовер продается быстрее всех на вторичном рынке. Его средняя стоимость составляет 2,31 млн рублей, а на продажу в среднем требуется 34,4 дня.
Acura ILX. Этот подержанный автомобиль продается в среднем за 35,3 дней и стоит примерно 2,46 млн рублей.
Toyota Highlander с гибридным двигателем. На реализацию этого кроссовера понадобится около 36,6 дней, а его стоимость в среднем составляет 3,96 млн рублей.
- Honda Insight;
- Honda CR-V;
- Honda Civic;
- Toyota C-HR;
- Toyota Sienna Hybrid;
- Toyota Tundra;
- GMC Yukon;
- Kia Telluride;
- Acura TLX;
- Honda Pilot;
- Chevrolet Corvette;
- Acura MDX;
- Honda Accord;
- Cadillac Escalade ESV;
- Toyota 4Runner.