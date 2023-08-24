Какие подержанные авто продаются быстрее всего

Эксперты автосайта «iSeeCars» провели исследование, по результатам которого составили рейтинг самых быстро продаваемых авто с пробегом в 2023 году.

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Результаты исследования показали, что сейчас подержанная машина в среднем сбывается за 49 дней, что на 6,1% быстрее, чем годом ранее.

Три автомобиля стали лидерами быстрых продаж на вторичном рынке:

Honda HR-V. Кроссовер продается быстрее всех на вторичном рынке. Его средняя стоимость составляет 2,31 млн рублей, а на продажу в среднем требуется 34,4 дня.

Acura ILX. Этот подержанный автомобиль продается в среднем за 35,3 дней и стоит примерно 2,46 млн рублей.