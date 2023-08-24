Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщает информационный центр объекта в своем Telegram-канале.

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Ранее сообщалось, что движение автомобилей по Крымскому мосту временно было временно перекрыто утром 24 августа. Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

23 августа движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту также приостанавливали.

22 августа председатель Госсовета (парламента) Крыма Владимир Константинов заявил, что власти Крыма предлагают ужесточить ответственность за публикацию в сети интернет фото- и видеоматериалов расположения стратегических объектов, в том числе Крымского моста.