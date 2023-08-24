«Автотор» рассказал, как будет переделывать машины с ДВС в электрокары

Калининградский машиностроительный холдинг представил на выставке MIMS Automobility Moscow проекты в сфере ремоторизации: компания будет переделывать подержанные автомобили с ДВС в электромобили посредством установки на них электромоторов собственной разработки. Как сообщает пресс-служба «Автотора», в линейку войдут электродвигатели мощностью от 23 до 120 киловатт (31-163 лошадиные силы).

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Партнером по проекту «Автотора» в сфере ремоторизации и производства электромобилей выступит госкорпорация «Росатом», которая в свою очередь ведет разработку 150-киловаттного электродвигателя для отечественного электрокара «Атом».

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«Нам интересен и сам двигатель, и инверторы, которые «Росатом» спроектировал и построил практически за год, — пояснил заместитель председателя совета директоров «Автотора» Александр Сорокин. — Двигатель от «Росатома» будет устанавливаться на электромобиль «Атом», а наши — на нашу продукцию и поставляться другим потребителям».

Первым регионом, в котором запустят ремоторизацию, станет Калининградская область — соответствующее соглашение с властями региона уже подписано. В настоящее время завершается строительство завода электромобилей, пилотная партия которых будет выпущена до конца 2023 года. В 2024-м начнется выпуск электромоторов, а в 2025-м «Росатом» освоит производство топливных ячеек на гигафабрике на востоке Калининградской области.

Об установке электромоторов на автомобили с пробегом заговорили еще в марте этого года. Тогда сообщалось, что «Автотор» предложил произвести 150 тысяч электродвигателей разной мощности для установки на автомобили из парка Калининградской области — это позволит продлить срок их использования на фоне ухода западных брендов и проблем с запчастями.