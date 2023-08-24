Появились первые характеристики нового поколения Porsche Panamera

Первыми техническими характеристиками о Porsche Panamera первого поколения поделились издания Autocar и Car&Driver.

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До этого появилась возможность познакомиться с предсерийными прототипами.

Модель будет еще более спортивной и комфортабельной. Ее моторную гамму составят из традиционных V6 и V8, а также из гибридных установок. Ожидается, что официальная премьера лифтбека будет проведена до конца 2023 года.

Базовым для лифтбека останется 2,9-литровый V8 в сочетании с восьмиступенчатым «роботом», но его отдача возрастет и составит более 350 л.с. Разгон до первой сотни займет 5,2 секунды.

Модель Turbo E-Hybrid с гибридной установкой на базе модифицированного 4,0-литрового V8 мощностью около 680 л.с. и 900 Нм будет топовой на старте продаж.

Восьмицилиндровый двигатель получит модернизированную систему наддува. Также мотору дадут переработанные поршневую группу и систему подачи топлива.

Ассистировать мотору будут более мощный электродвигатель (около 190 л.с.) и батарея емкостью, повышенной до 25,9 кВт ч. Разгон до первой сотни займет 3,1 секунды. Максимальная скорость — более 300 км/ч, запас хода на электротяге — 85 километров.

Что касается электрической части, охлаждение двигателей теперь осуществляется маслом, а не водой, а максимальная рекуперация энергии увеличена с 45 до 80 киловатт, а выходная мощность электродвигателя — со 134 до 188 лошадиных сил.