Новый китайский пикап Dongfeng DF6 вышел на рынок России

В России начались продажи полноприводных рамных китайских пикапов Dongfeng DF6 по цене от 3,29 млн рублей. Об этом сообщил дистрибьютор автомобилей марки, компания «Моторинвест».

В базовой комплектации Dongfeng DF6 оснащен мотором объемом 2,5 литра мощностью 136 л.с. (305 Нм). В более дорогих модификациях представлен агрегат объемом 2,3 литра (163 л.с.; 280 Нм). Моторы агрегатируются с 5- и 6-ступенчатой механической трансмиссией, а также с 8-диапазонным «автоматом». Во всех комплектациях у пикапа есть полный привод с жестко подключаемой передней осью и понижающей передачей в раздаточной коробке.