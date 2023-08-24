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В России начались продажи пикапов Dongfeng DF6 от 3,3 млн рублей

В России начались продажи полноприводных рамных китайских пикапов Dongfeng DF6 по цене от 3,29 млн рублей. Об этом сообщил дистрибьютор автомобилей марки, компания «Моторинвест».

Новый китайский пикап Dongfeng DF6 вышел на рынок России
© DongFeng

В базовой комплектации Dongfeng DF6 оснащен мотором объемом 2,5 литра мощностью 136 л.с. (305 Нм). В более дорогих модификациях представлен агрегат объемом 2,3 литра (163 л.с.; 280 Нм). Моторы агрегатируются с 5- и 6-ступенчатой механической трансмиссией, а также с 8-диапазонным «автоматом». Во всех комплектациях у пикапа есть полный привод с жестко подключаемой передней осью и понижающей передачей в раздаточной коробке.

Длина кузова Dongfeng DF6 составляет 5310 мм, а длина грузового отсека — 1520 мм. Благодаря допустимой полной массе в 2499 кг автомобиль не попадает под ограничения, действующие для грузового транспорта массой свыше 2,5 тонн. В максимальной комплектации пикап получил систему кругового обзора, 9-дюймовый дисплей мультимедиа, климат-контроль, бесключевой доступ, отделку сидений из экокожи, набор систем безопасности и прочие опции.

DongFeng
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