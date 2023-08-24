Audi показала первое изображение рестайлингового кроссовера Q8

Компания Audi опубликовала первое изображение обновленного кроссовера Q8. Купеобразный вседорожник дебютирует 5 сентября, но информации о нём пока мало. По словам Audi, рестайлинг принесет модели больше персонализировванных опций. Кроме того, ей достанутся новые фары и фонари. По всей видимости, это будет матричная светотехника и блоки на органических светодиодах, как у Q6 e-tron.

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Рестайлинговый Audi Q8 слегка поменяет дизайн, обзаведется бо́льшим числом персонализированных опций и новой светотехникой с расширенной функциональностью. В последнем случае речь может идти о матричной передней оптике следующего поколения и фонарях на органических светодиодах, как у грядущего Q6 e-tron. Их «рисунок» можно выбирать из нескольких зашитых в бортовую систему вариантов, плюс OLED-фонари умеют отображать простенькие пиктограммы вроде аварийного треугольника.

Матричная оптика состоит из 70 светодиодов и 12 диммируемых сегментов, яркостью которых можно управлять индивидуально. Фонари OLED 2.0 ещё более изощренные. Так, количество сегментом в каждой органической панели увеличено с 6 до 60, так что общее число теперь равно 360. Всё это позволяет реализовать примитивную коммуникацию с другими участниками движения, предупреждая их о резком торможении или об открытии дверей — правда, к таким новшествам придется привыкать.