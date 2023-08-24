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В Общественной палате предложили устанавливать в автомобили каршеринга видеорегистраторы

Зампредседателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Александр Холодов предложил устанавливать в автомобилях каршеринга видеокамеры. Об этом сообщает tvzvezda.ru.

Видеорегистраторы могут появиться в автомобилях каршеринга
© Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

«С одной стороны, мы понимаем, что это нарушает некую приватность, но и с другой стороны, мы понимаем, что человек, арендуя автомобиль, он находится в общественном транспорте. Предполагается, что он там будет вести себя прилично», - сказал эксперт.

По словам общественника, в договор с арендатором каршерингового автомобиля можно добавить пункт об использовании сервиса сбора данных, которым будет являться видеорегистратор. Камеры можно установить если не во все, то в часть арендуемых машин.

Как заявил председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков, камера в салоне каршерингового автомобиля нужна для того, чтобы идентифицировать человека, находящегося за рулем.

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