Видеорегистраторы могут появиться в автомобилях каршеринга

В Общественной палате предложили устанавливать в автомобили каршеринга видеорегистраторы
Зампредседателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Александр Холодов предложил устанавливать в автомобилях каршеринга видеокамеры. Об этом сообщает tvzvezda.ru.
«С одной стороны, мы понимаем, что это нарушает некую приватность, но и с другой стороны, мы понимаем, что человек, арендуя автомобиль, он находится в общественном транспорте. Предполагается, что он там будет вести себя прилично», - сказал эксперт.
По словам общественника, в договор с арендатором каршерингового автомобиля можно добавить пункт об использовании сервиса сбора данных, которым будет являться видеорегистратор. Камеры можно установить если не во все, то в часть арендуемых машин.
Как заявил председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков, камера в салоне каршерингового автомобиля нужна для того, чтобы идентифицировать человека, находящегося за рулем.