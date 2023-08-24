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На заводе УАЗ началось производство коммерческих автомобилей Sollers Argo

«Соллерс» перенес выпуск грузовых автомобилей Argo из Елабуги на Ульяновский автомобильный завод (УАЗа). Об этом сообщает 1prime.ru со ссылкой на директора по технологическому развитию и индустриализации «Соллерс Алабуга» Виктора Зорникова.

На УАЗе начали выпускать новую модель грузовика
© Sollers

«Да, Argo у нас теперь производится в Ульяновске», — сказал Зорников, отвечая на вопрос о переносе выпуска модели Argo на УАЗ.

Sollers Argo — компактный автомобиль бескапотной компоновки для внутригородских перевозок полной массой от 2,5 до 3,5 тонны. В линейке моторов — дизельный двигатель (130 л.с.) или бензиновый (147 л.с.). В базовой версии машины оснащены кондиционером, аудиосистемой, подушками безопасности водителя и пассажира и системой ABS.

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