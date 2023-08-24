На УАЗе начали выпускать новую модель грузовика

«Соллерс» перенес выпуск грузовых автомобилей Argo из Елабуги на Ульяновский автомобильный завод (УАЗа). Об этом сообщает 1prime.ru со ссылкой на директора по технологическому развитию и индустриализации «Соллерс Алабуга» Виктора Зорникова.
«Да, Argo у нас теперь производится в Ульяновске», — сказал Зорников, отвечая на вопрос о переносе выпуска модели Argo на УАЗ.
Sollers Argo — компактный автомобиль бескапотной компоновки для внутригородских перевозок полной массой от 2,5 до 3,5 тонны. В линейке моторов — дизельный двигатель (130 л.с.) или бензиновый (147 л.с.). В базовой версии машины оснащены кондиционером, аудиосистемой, подушками безопасности водителя и пассажира и системой ABS.
Газета.Ru: главные новости