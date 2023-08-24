На УАЗе начали выпускать новую модель грузовика

«Соллерс» перенес выпуск грузовых автомобилей Argo из Елабуги на Ульяновский автомобильный завод (УАЗа). Об этом сообщает 1prime.ru со ссылкой на директора по технологическому развитию и индустриализации «Соллерс Алабуга» Виктора Зорникова.