Фото нового Volkswagen Tiguan слили в сеть

Премьеру третьего поколения Volkswagen Tiguan назначили на конец сентября, однако облик кроссовера раскрыли во время съёмок рекламных материалов. Авто был показан не в самом лучшем свете, но зато сейчас благодаря соцсетям новый "Тигуан" предстал во всей красе.

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Былая угловатость канула в прошлое, теперь в почёте у немецкой конторы зализанные формы, актуальные для мира электрокаров и семейства Volkswagen ID. Большая решётка радиатора, обычно располагающаяся ниже кромки капота, теперь переехала на этаж ниже, а на её месте - широкая ламель. У кроссовера изменилась оптика: преемственность сохранена в форме, а вот начинка совершенно иная.

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Заднюю часть "Тигуана" перекроили с оглядкой на китайские модели, выпускаемые совместными предприятиями. Например, схожую конструкцию фонарей имеет близкий родственник Tiguan - кроссовер Tayron, который делает СП FAW-Volkswagen.

Салон нового "Тигуана" был показан на официальных фото, опубликованных самой компанией. Приборная панель у кроссовера полностью цифровая, нарисованная на дисплее 10,25 дюйма. Максимальный размер тачскрина мультимедиа - 15 дюймов. Также модель получила сенсорную панель управления климатом, свободный от селектора трансмиссии центральный тоннель, проекционный дисплей на лобовое стекло, мультиконтурные сиденья с подогревом, вентиляцией и массажем. Буквально накануне VW показал видео с селектором со встроенным экранчиком.

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Из технических подробностей известно, что колёсная база третьей генерации Volkswagen Tiguan осталась без изменений 2681 мм, ширина тоже прежняя - 1839 мм. Длина кузова выросла на 32 мм - до 4551 мм, в высоту кроссовер подрос незначительно - до 1640 мм (+5 мм).

Новый Volkswagen Tiguan выйдет в версиях с адаптивной подвеской DCC Pro с пятнадцатью преднастройками работы. Для ЕС модель третьей генерации выпустят с бензиновыми турбомоторам 1,5 и 2,0 литра, двухлитровым турбодизелем и плагин-гибридной установкой (204 и 272 л.с.) с пробегом до 100 км на электричестве.

Выход на рынок запланирован на первый квартал 2024 года.