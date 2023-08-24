BMW тестирует обновленную модель M3

Немецкая компания BMW приступила к тестам обновленных седана и универсала M3. Об этом сообщает motor1.com.

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По данным портала, автомобиль получит видоизмененные фары и фонари. При этом решетка радиатора, бампер и передние крылья останутся прежними. В салоне появятся новые передняя панель и информационно-развлекательная система.