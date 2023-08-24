BMW тестирует обновленную модель M3

Компания BMW приступила к тестам обновленных седана и универсала M3 в Германии
Немецкая компания BMW приступила к тестам обновленных седана и универсала M3. Об этом сообщает motor1.com.
По данным портала, автомобиль получит видоизмененные фары и фонари. При этом решетка радиатора, бампер и передние крылья останутся прежними. В салоне появятся новые передняя панель и информационно-развлекательная система.
Обновленный автомобиль будет предлагаться с трехлитровым рядным мотором мощностью 473 л.с. Также будет доступна версия с тем же двигателем, но мощностью 503 л.с. Премьера обновленного BMW M3 может состояться в 2024 году.
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