Meyers Manx сделала электрическое багги Resorter на базе VW Beetle
Калифорнийская компания Meyers Manx, выпускающая дорожные багги на шасси Volkswagen Beetle, представила на выставке The Quail в Монтерее свой новый проект – Resorter. Это четырехместный электромобиль для поездок по бездорожью.
Meyers Manx Resorter получил алюминиевое моноковое шасси, съемную крышу и складное ветровое стекло. Несмотря на отсутствие дверей в стандартной комплектации заявлен электрический кондиционер.
Багги укомплектован независимой подвеской на поперечных рычагах, гидроусилителем руля, системой рекуперативного торможения и литий-ионной батареей. За доплату предлагается фаркоп устройство для прицепа.
Технические характеристики Meyers Manx Resorter, кроме максимальной скорости 40 км/ч, не раскрываются. Минимальный ценник – 49 000 долларов (~4,6 млн рублей).
Новый багги разрабатывался одновременно с представленным в прошлом году двухместным Meyers Manx 2.0 стоимостью от 74 000 долларов (~7 млн рублей).
Этот заднеприводный автомобиль укомплектован двумя электродвигателями суммарной мощностью 202 л.с. Батарея доступна емкостью 20 или 40 кВт•ч. Запас хода – до 480 км. Версия с большей батареей ускоряется от 0 до 96 км/ч за 4,5 секунды.