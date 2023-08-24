Meyers Manx сделала электрическое багги Resorter на базе VW Beetle

Калифорнийская компания Meyers Manx, выпускающая дорожные багги на шасси Volkswagen Beetle, представила на выставке The Quail в Монтерее свой новый проект – Resorter. Это четырехместный электромобиль для поездок по бездорожью.

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Meyers Manx Resorter получил алюминиевое моноковое шасси, съемную крышу и складное ветровое стекло. Несмотря на отсутствие дверей в стандартной комплектации заявлен электрический кондиционер.

Багги укомплектован независимой подвеской на поперечных рычагах, гидроусилителем руля, системой рекуперативного торможения и литий-ионной батареей. За доплату предлагается фаркоп устройство для прицепа.

Технические характеристики Meyers Manx Resorter, кроме максимальной скорости 40 км/ч, не раскрываются. Минимальный ценник – 49 000 долларов (~4,6 млн рублей).

Новый багги разрабатывался одновременно с представленным в прошлом году двухместным Meyers Manx 2.0 стоимостью от 74 000 долларов (~7 млн рублей).