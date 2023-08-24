В больших городах России может возникнуть нехватка автосервисов

В российских мегаполисах может возникнуть нехватка автосервисов. Большинство точек обслуживания автомобилей находятся в промзонах, которые сейчас активно застраиваются жилыми и торговыми центрами, пишут «Известия». Места для техцентров при этом не предусматриваются, и им приходится переезжать. Тенденция приведет к отсутствию автосервисов в относительной доступности, что в итоге скажется на безопасности на дорогах, предупреждают эксперты.

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Владельцы небольших автомастерских как правило арендуют занимаемые помещения. В результате при трансформации промзоны в ЖК, торговый либо бизнес-центр им приходится закрываться либо съезжать — чаще всего за пределы мегаполиса. Это подтверждают и сами хозяева техцентров, также отмечая, что в отрасли не хватает квалифицированных работников.

Большинство россиян привыкли чинить машины в сервисных центрах неподалеку и вряд ли поедут за город менять расходники или «переобуваться», считают эксперты. В результате облуживание будет все чаще проводиться в гаражах или же откладываться, что негативно скажется на безопасности дорожного движения.

«Если в относительной доступности от места жительства автовладельца нет автосервиса, то он постоянно будет откладывать визит в техцентр, пока неисправность не станет критической», — сказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.