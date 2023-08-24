СМИ озвучили заработки водителей грузовиков в России

Дефицит кадров в транспортной отрасли, который достигает 25%, привел к росту зарплат у водителей грузовиков. Как сообщает «Аргументы и Факты», глава Ассоциации транспортных экспертов (АТЭ) Тарас Коваль отметил, что сейчас их зарплата составляет от 80 до 200 тысяч рублей в зависимости от опыта и типа грузов.

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Как отметил Коваль, в июле из-за кадрового голода представленные в России автобренды не смогли продать 5,8% своей продукции. У организаций не нашлось водителей автовозов, которые могли бы доставить машины с заводов дилерам.

Нехватка сотрудников отражается на зарплатах. В частности, сейчас компания «Автовазтранс», структура АвтоВАЗа, готова платить водителям автовозов от 180 до 300 тысяч рублей в месяц. Высокие доходы и у водителей развозных грузовиков, вроде «Газелей». Потолком зарплаты эксперты называют 260 тысяч рублей, но это при работе на себя и практически без выходных.