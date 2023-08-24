Ford Mustang получил версию Dark Horse R

Новинка частично основана на спецификации Dark Horse S, ориентированной на любителей трек-дней, с мощным двигателем V8 под капотом и мощностью 507 л.с. Как и версия S, новый R имеет модернизированную выхлопную систему, регулируемые амортизаторы, высокопроизводительные тормоза, заднее антикрыло, замки капота, готовые к использованию на треке, и буксирные проушины.