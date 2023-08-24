УАЗ "Патриот" получит новый бензиновый мотор

Компания Sollers намерена наладить производство новых двухлитровых бензиновых двигателей для внедорожников УАЗ "Патриот" на бывшем моторном заводе Ford в Елабуге, сообщает Quto.

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Речь идет о силовом агрегате мощностью 147 лошадиных сил и 196 Нм крутящего момента. Отмечается, что у мотора есть турбированная версия, однако на данный момент планы по ее локализации в России не раскрываются.

При этом, по словам главы компании по продажам и маркетингу Марата Шарапова, новые двигатели будут предложены другим российским производителям автомобилей.

Ранее сообщалось, что УАЗ проводит дорожные испытания "Патриота" с новым мотором - двухлитровым дизелем. Внедорожник получит дизель, производство которого компания Sollers начала 10 июля 2023 года в ОЭЗ "Алабуга". Характеристики мотора пока не раскрыты, но аналогичный агрегат на Sollers Argo выдаёт 130 л.с. и 285 Нм.

Как и "Арго", "Патриот" с двухлитровым дизелем будет работать с 6-ступенчатой МКП - такая версия выйдет на рынок в 2024 году. Также внедорожник получит модификацию с автоматической трансмиссией, которая появится в 2025 году.