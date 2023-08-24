Компания Kia слегка освежила кроссовер Soul к 2024 году. Модель для США осталась в целом такой же, какой предстала после обновления весной 2022 года, а самым большим новшеством стал дизайнерский пакета для «топовой» комплектации Soul EX. В него вошли 18-дюймовые легкосплавные колесные диски и комбинированная обшивка сидений тканью и искусственной кожей. Цена поднялась, но незначительно: за базовый Soul просят 19 990 долларов (1,9 миллиона рублей), что на 100 долларов больше прежней стоимости.

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Перечень комплектаций Soul остался без изменений. Начальный кроссовер с приставкой LX по-прежнему имеет довольно скромное оснащение с галогеновой оптикой и 16-дюймовыми стальными дисками. В лаконичном салоне — восьмидюймовый экран мультимедийной системы и аудио с шестью динамиками.

Самая дорогая версия Soul EX, которой положен новый дизайнерский пакет, стоит 24 290 долларов (2,3 миллиона рублей) без учета цены доставки — 1325 долларов (125 тысяч рублей). Здесь имеются 17-дюймовые легкосплавные колеса, люк на крыше, 10,25-дюймовый экран, подогрев передних сидений и другое оборудование.

Kia

Kia

Kia

Kia

Вне зависимости от исполнения Soul комплектуется двухлитровой атмосферной «четверкой» мощностью 149 лошадиных сил (179 Нм), работающей в тандеме с вариатором. Турбомотора 1.6 кроссовер лишился в ходе обновления в прошлом году.