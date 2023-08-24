Бывшее представительство Mercedes проведет презентацию брендов Forland и Foton

Два новых китайских бренда - Forland и Foton - появятся в России благодаря проекту бывшего представительства Mercedes-Benz (АО "МБ РУС") и ГК "Автодом". Первая публичная презентация автомобилей этих марок пройдет на выставке Comtrans 2023 в столичном "Экспоцентре" с 5 по 8 сентября.

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Речь идет о сегментах LCV и HCV, который претерпел значительные перемены по известным причинам. У Forland в российской линейке появятся малотоннажные и среднетоннажные шасси под индексами 3, 5, 8 и 12 полной массой от 3,5 до 12 тонн. Причем для каждой модели будет доступно три версии колесной базы, а также широкий диапазон размеров грузового отсека. При этом в партнерстве с локальными кузовостроителями "МБ РУС" предложит дооборудовать технику под решение любых коммерческих задач.

Непосредственно на Comtrans 2023 представят рефрижератор на базе среднетоннажного шасси Forland 8. Его грузоподъемность 5 тонн, объем кузова - 21 кубометр. Оснащается машина 156-сильным дизельным двигателем объемом 3,76 литра в паре с 6-ступенчатой коробкой передач.

Forland

Что касается Foton, то о сотрудничестве с этим производителем компания уже сообщала. Россиянам предложат модель Toano, которую, к слову, создавала команда специалистов, работавших над Mercedes-Benz Sprinter. Машина получит 2,8-литровый турбодизель ISF Cummins CRDi отдачей в 150 л.с. с 6-ступенчастой МКП. На выставке партнеры покажут новинку в двух вариантах - как цельнометаллический фургон и пассажирский автобус.