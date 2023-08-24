Стало известно, когда дебютирует кроссовер Lucid Gravity, анонсированный три года назад

Презентация нового электрического SUV американской марки намечена на ноябрь текущего года. Ожидается, что его ценник превысит 100 тыс. долларов (эквивалентно примерно 9,4 млн рублей по текущему курсу).

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Американский стартап начал свою деятельность в 2007 году, тогда компания ещё называлась Atieva. По первому времени она занималась разработкой электрических силовых установок на базе Mercedes-Benz Vito. В 2016 году название сменилось на Lucid Motors, переименование произошло накануне официальной презентации прототипа первенца – большого полностью электрического седана Air (сейчас серийная версия уже находится в продаже). Второй моделью бренда станет кроссовер, который получит название Gravity.

Первый тизер Lucid Gravity

В Lucid Group (это актуальное название) официально анонсировали семиместный SUV в сентябре 2020 года, тогда были опубликованы и первые тизеры будущей новинки. Подробности о Gravit﻿y стали известны в октябре 2021-го, а новые снимки прототипа и технические данные были рассекречены в ноябре прошлого года.

Как сообщает Yahoo Finance со ссылкой на исполнительного директора Lucid Питера Роулинсона, презентация серийной версии кроссовера Gravity намечена на ноябрь текущего года. Когда живые машины доберутся до первых покупателей, он сказать пока затрудняется. Напомним, ранее сообщалось, что производство второй модели Lucid должно стартовать в 2024 году.

Питер Роулинсон также рассказал о том, что сейчас порядка тридцати прототипов будущей новинки находятся на испытаниях. По его словам, динамика Lucid Gravity «действительно захватывающая», однако подробности будут обнародованы в ноябре в рамках премьеры.

Известно, что кроссовер Gravity по части техники и дизайна будет максимально унифицирован с седаном Air, так, автомобили разделят платформу LEAP (Lucid Electric Advanced Platform). Салон SUV будет либо двух-, либо трёхрядным, при этом второй ряд может представлять собой либо стандартный трёхместный диван, либо два отдельных капитанских кресла.

В списке особенностей кроссовера Lucid числятся вместительный передний багажник, а также огромные окна над пассажирами второго и третьего рядов, при этом силовые элементы крыши отнесены к первому ряду кресел. Ожидается, что у кроссовера будет адаптивная пневмоподвеска со спортивными настройками. Его предполагаемый запас хода на одной зарядке – 644 км.

Топ-версии кроссовера, которая называется Sapphire, пообещали «динамику суперкара». Стоит отметить, что у седана Air есть такая версия: она получила трёхмоторную силовую установку, совокупная мощность которой превышает 1200 л.с. На разгон с места почти до «сотни» (до 96,6 км/ч) требуется 1,89 секунды, а максимальная скорость такой «электрички» равна 330 км/ч.