Эксперты определили, в чем электромобили проигрывают машинам с ДВС
Владельцы электромобилей сообщают о большем количестве проблем с новыми технологиями, чем владельцы автомобилей с бензиновым двигателем. Об этом пишет Motor.com со ссылкой на исследование J.D. Power.
«Удовлетворенность обслуживанием клиентов у владельцев BEV на 42 пункта ниже, чем у владельцев автомобилей с ДВС», — говорится в материале.
В компании подчеркивают, что проблемы у владельцев электромобилей с аккумуляторной батареей возникают по большей части с управлением жестами. Эта функция позволяет водителям использовать жесты рук для управления функциями автомобиля.
Также водители электромобилей указывали на неудовлетворенность услугами по техническому обслуживанию, ремонту и отзыву.
В ходе исследования было проанализировано 40 автомобильных технологий в ряде категорий.
Ранее журнал Auto.ru писал, что «Автотор» нашел нового партнера для организации выпуска электромобилей и электромоторов. Речь идет о компании Shanhai Nuoang Automobile Technology. На предприятии в Калининграде организуют производство автомобилей с разными типами силовых установок. Завод займется выпуском электромобилей, а также гибридных и газомоторных автомобилей.