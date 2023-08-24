Эксперты определили, в чем электромобили проигрывают машинам с ДВС

Владельцы электромобилей сообщают о большем количестве проблем с новыми технологиями, чем владельцы автомобилей с бензиновым двигателем. Об этом пишет Motor.com со ссылкой на исследование J.D. Power.

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«Удовлетворенность обслуживанием клиентов у владельцев BEV на 42 пункта ниже, чем у владельцев автомобилей с ДВС», — говорится в материале.

В компании подчеркивают, что проблемы у владельцев электромобилей с аккумуляторной батареей возникают по большей части с управлением жестами. Эта функция позволяет водителям использовать жесты рук для управления функциями автомобиля.

Также водители электромобилей указывали на неудовлетворенность услугами по техническому обслуживанию, ремонту и отзыву.

В ходе исследования было проанализировано 40 автомобильных технологий в ряде категорий.