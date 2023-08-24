Власти Китая разрешили Xiaomi выпустить автомобиль

Компания Xiaomi получила разрешение властей на выпуск автомобиля. Его выдала Национальная комиссия по развитию и реформам Китая (NDRC), пишет местное издание iFeng со ссылкой на двух неназванных источников. Первенцем Xiaomi должен стать электроседан MS11, серийное производство которого стартует уже в следующем году: техногигант планирует выпустить 100 тысяч штук на своем заводе в Пекине. MS11 выйдет на перенасыщенный рынок с высокой конкуренцией, которая разожгла [ценовые войны](https://motor.ru/news/vw-china-02-06-2023.htm) между производителями.

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Xiaomi стала четвертой компанией, которая получила одобрение NDRC с 2017 года. Сообщается, что выдачу тормозит чрезмерная наполненность китайского рынка, замедляющая спрос. Пока производитель электроники ждал разрешения, он достроил пекинский завод, мощности которого на пике могут выпускать до 200 тысяч автомобилей в год. Набор рабочих туда уже возобновлен.

Впрочем, Xiaomi еще предстоит получить второе разрешение — от Министерства промышленности и информационных технологий (MIIT), которое должно курирует утвердить технические аспекты завода и модели.

Соцсети КНР

Седан MS11, который может выйти на рынок под именем Modena, получит две модификации — с одним и двумя электромоторами. Мощность пока неизвестна. Самый дальнобойный вариант получит батарею от китайской CATL емкостью 101 киловатт-час весом в 642 килограмма. Другие, более легкие аккумуляторы Xiaomi поставит BYD.

По данным с дорожных испытаний на жаре, где MS11 сфотографировали шпионы, электрокар сможет похвастаться высокой энергоэффективностью: он будет тратить порядка 8,8 киловатт-часа на 100 километров пути. Также автомобилю обещан автопилот с LiDAR на последней версии чипа Qualcomm.