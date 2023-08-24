Преемника Kia Cerato впервые заметили на дороге

На фото, опубликованных Motor1, запечатлён седан, который является преемником Forte/Cerato. Прототип больше недавно представленного K3 и не дотягивает по размерам до Kia K5.

© Motor1

С уже упомянутым Kia K3 возникла путаница: во время публикации тизера предполагалось, что новинка и станет преемником Cerato, но, как оказалось, корейцы презентовали в Мексике наследника Rio. По этой аналогии грядущий новый Cerato теперь тоже получить буквенно-цифровой индекс: K4. Напомним, что и преемника Stinger планируют наречь K6.

Kia K4 показался на публике впервые. Камуфляж на данном этапе тестов не позволяет рассмотреть особенности дизайна, за исключением разве что передних L-образных фар, как у нового Sorento, и аналогичных по форм-фактору фонарей, соединённых между собой, - развитие идеи, заложенной ещё в текущем Kia K5.

Глобальная версия нынешнего Cerato дебютировала в 2018 году в качестве модели 2019 года, рестайлинг провели два года назад. Однако в Китае продаётся аналог Forte/Cerato – седан Kia K3, ревизию которого провели по отдельной программе.

Премьера нового Kia Cerato, который потенциально может сменить название на К4, скорее всего, дебютирует уже только в следующем году.