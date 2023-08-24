На российский рынок вышел китайский кроссовер с «дверями-крыльями»

В российских дилерских центрах появились новые китайские кроссоверы HiPhi Y, обратила внимание «Газета.Ru». Соответствующие объявления опубликованы в классифайдах, цены начинаются от 6,2 млн рублей.

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HiPhi Y — третья модель марки после кроссовера X и седана Z. Длина новинки составляет 4938 мм при колесной базе 2950 мм. В салоне могут разместиться до пяти человек, включая водителя. Одной из особенностей кроссовера стали задние безрамные двери, которые могут распахиваться вместе с секциями крыши при нажатии кнопки на кузове.

HiPhi

В салоне кроссовера установлены три экрана: 12-дюймовая цифровая панель приборов управления, 17-дюймовый вертикальный планшет мультимедиа и отдельный 15-дюймовый дисплей для переднего пассажира. В центральном подлокотнике располагается холодильник объемом 6,4 литра.

HiPhi

Дилеры предлагают заднеприводную версию с 336-сильным электромотором. Такая машина может проехать до 560 км на одном заряде аккумулятора. Также доступна модификация с системой полного привода и двумя электродвигателями (505 л.с.), ее запас хода составляет 765 км.