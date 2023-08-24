Зафиксирован рост реэкспорта автомобилей из Грузии в Россию

В июле из Грузии на территорию РФ реэкспортировали европейских машин на сумму $13,3 млн. Данный уровень стал максимальным с начала года, сообщило Министерство финансов Грузии.

В общей сложности с января по июль в Россию реэкспортировали 4840 автомобилей на сумму $65,8 млн.

Подчеркивается, что средняя стоимость одного автомобиля составила $13,5 тыс. С января по июль 2022 года в России из Грузии реэкспортировали всего 1834 автомобиля на сумму $22,29 млн.

Резкое увеличение реэкспорта машин европейского производства в РФ обусловлено вступлением в следующем месяце в силу запрета службы доходов Минфина на экспорт и реэкспорт в Россию машин европейского производства.