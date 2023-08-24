В России начали продавать китайский кроссовер с «дверями-крыльями»

На российском рынке появились новые китайские кроссоверы HiPhi Y, их стоимость начинается от 6,2 миллиона рублей. Об этом

© HiPhi

сообщает «Газета.ру» со ссылкой на опубликованные дилерами объявления.

По данным издания, в России продается HiPhi Y с электромотором на 336 лошадиных сил (проезжает до 560 километров на одном заряде аккумулятора) и версия с полным приводом и двумя электродвигателями (505 лошадиных сил, с запасом хода на 765 километров).

Особенность HiPhi Y - задние безрамные «двери-крылья», которые могут открываться вместе с секциями крыши. Салон кроссовера рассчитан на пятерых человек, включая водителя, в авто восемь подушек безопасности, обогрев сидений и другие функции.

Салон кроссовера оснастили тремя экранами, включая 12-дюймовую приборную панель, 17-дюймовый вертикальный планшет мультимедиа и 15-дюймовый дисплей для пассажира, который находится на переднем сиденье. Также в центральном подлокотнике авто есть холодильник объемом 6,4 литра.