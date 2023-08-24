В России начали продавать китайский кроссовер с «дверями-крыльями»
На российском рынке появились новые китайские кроссоверы HiPhi Y, их стоимость начинается от 6,2 миллиона рублей. Об этом
сообщает «Газета.ру» со ссылкой на опубликованные дилерами объявления.
По данным издания, в России продается HiPhi Y с электромотором на 336 лошадиных сил (проезжает до 560 километров на одном заряде аккумулятора) и версия с полным приводом и двумя электродвигателями (505 лошадиных сил, с запасом хода на 765 километров).
Особенность HiPhi Y - задние безрамные «двери-крылья», которые могут открываться вместе с секциями крыши. Салон кроссовера рассчитан на пятерых человек, включая водителя, в авто восемь подушек безопасности, обогрев сидений и другие функции.
Салон кроссовера оснастили тремя экранами, включая 12-дюймовую приборную панель, 17-дюймовый вертикальный планшет мультимедиа и 15-дюймовый дисплей для пассажира, который находится на переднем сиденье. Также в центральном подлокотнике авто есть холодильник объемом 6,4 литра.
В июне в одном из российских автосалонов появился китайский суперкар HiPhi Z с электрической силовой установкой (суммарная мощность двух электромоторов - 672 лошадиных силы). Габариты авто: 5036 миллиметров в длину, 2018 миллиметров в ширину, 1439 миллиметров в высоту. Колесная база - 3150 миллиметров. Разгон до ста километров занимает 3,8 секунды, максимальная скорость - 200 километров в час. Авто продавалось за 13 710 000 рублей.