Водителя лишили прав за езду после приема лекарства

Жителя Калининграда лишили водительских прав за езду после приема лекарства. Верховный суд России подтвердил решение нижестоящей инстанции, которая постановила запретить автомобилисту управлять транспортными средствами из-за обнаруженного в крови фенобарбитала. Причем данное вещество содержится в таких успокоительных лекарствах, как корвалол и валокордин.

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Согласно материалам дела, сотрудники ГИБДД остановили на дороге водителя Hyundai. В процессе проверки документов инспекторы заметили у автомобилиста признаки опьянения. Медицинское освидетельствование выявило в крови мужчины психотропное вещество фенобарбитал, которое содержится во многих видах лекарств, включая корвалол и валокордин.

В суде водитель пытался доказать, что вещество попало в его организм в результате однократного приема препарата. Однако Верховный суд постановил, что указанные причины приема лекарства не противоречат законному наказанию. В результате автомобилиста лишили прав на полтора года, а также оштрафовали на 30 000 рублей.