Hyundai запускает производство электрической версии внедорожника Kona
Южнокорейская автомобильная компания Hyundai начала выпускать свой новый кроссовер KONA Electric. Как сообщает издание SPEEDME.RU, производственный процесс происходит на заводе в чешском Ношовице.
Именно здесь будут выпускать машины, которые потом будут продаваться в 22 европейских странах. Кроме того, предусмотрены праворульные версии для Британии и Ирландии. В Hyundai не сомневаются в успехе своего KONA Electric.
В этой связи уже до конца нынешнего года планируется произвести 21 тысячу машин. В 2024-м этот показатель вырастет до 50-ти тысяч. Таким образом, электрический бюджетный автомобиль станет ключевой моделью для завода в Чехии.