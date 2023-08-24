Hyundai запускает производство электрической версии внедорожника Kona

Южнокорейская автомобильная компания Hyundai начала выпускать свой новый кроссовер KONA Electric. Как сообщает издание SPEEDME.RU, производственный процесс происходит на заводе в чешском Ношовице.

© hyundai.news

Именно здесь будут выпускать машины, которые потом будут продаваться в 22 европейских странах. Кроме того, предусмотрены праворульные версии для Британии и Ирландии. В Hyundai не сомневаются в успехе своего KONA Electric.