Subaru слегка освежила кроссовер Forester

Компания Subaru представила обновленный кроссовер Forester для Японии. Плановый рестайлинг модель пятого поколения пережила всего пару лет назад, а потому изменения в этот раз скромные и касаются в основном электроники. Внешность осталась нетронутой, как и линейка силовых агрегатов. Стоимость Subaru Forester на японском рынке начинается от 3 069 000 иен, что в пересчете на рубли составляет чуть меньше двух миллионов. Для сравнения, в России параллельно-импортный кроссовер без пробега предлагают минимум за три миллиона рублей.

© Subaru

В числе изменений — новые настройки систем активной безопасности. В частности, улучшена система автоматического торможения при движении задним ходом, а сигнал при обнаружении препятствия теперь подается более долгое время.

Все комплектации Subaru Forester для Японии по умолчанию поставляются с окрашенной в черный цвет антенной-«плавником» и спойлером на крыше, позаимствованными у «топовой» версии STI Sport.

Subaru

Subaru

Subaru

Subaru

Subaru

Исполнения X-Break и Advance получили электропривод двери багажника. Кроме этого, в арсенал X-Break входят сиденья с электроприводом и регулировкой в восьми направлениях для водителя и переднего пассажира.

В моторную гамму входят двухлитровый оппозитный «атмосферник» мощностью 150 лошадиных сил и оппозитная «турбочетверка» 1.8 на 177 сил. Оба работают с вариатором Lineartronic и постоянным полным приводом.