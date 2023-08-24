Дебютировал новый компактный электрокар Dongfeng Nano 01

Компания Dongfeng не отстаёт от коллег и бомбит новыми суббрендами. На сцену выходит NAMMI или Nano. Первенцем оказался электрический симпатичный хэтчбек с неплохим запасом хода и простым названием Nano 01.

© Dongchedi

Пока подробностей о новинке мало. По фото можно оценить дизайн пятидверного кузова, местные издания и соцсети пишут, что длина авто - около четырёх метров, компоновка салона - пятиместная. Интересно, что нишевая модель в представлении Dongfeng вовсе не означает, что всё будет на примитивном уровне: ручки дверей имеют скрытую конструкцию, в салоне торпедо и дверные карты получили мягкую обивку.

Максимальная мощность составит 120 кВт (163 л.с.), будет несколько версий с различной ёмкостью твердотельных аккумуляторов, которые обеспечат запас хода на уровне 300 и 400 км. Зарядка в течение восьми минут позволить пополнить запас энергии на 200 км.

Dongchedi

Из интересных функций стоит отметить систему складывания сидений, превращающих салон в двухспальную кровать буквально нажатием одной кнопки. Суперпродвинутой системы ADAS не будет, заявлен уровень L2 и функция автоматической парковки.

О сроках выхода Nano 01 на рынок ничего не сообщается.

Ранее "РГ" рассказывала, что Dongfeng может локализовать в России производство компонентов для АО "Кама" и АвтоВАЗа и вывел на рынок РФ пикапы DF6.