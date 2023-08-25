Бороться с лихачами во Франции решили запутанной дорожной разметкой

Бороться с лихачами во Франции решили с помощью запутанной дорожной разметки
Во Франции решили нанести запутанную дорожную разметку, чтобы лихачи не превышали скорость. На такое необычный шаг решилась мэрия города Бон (департамент Кот-д’Ор, северо-восток страны).
Переплетающиеся белые линии появились на пересечении трех дорог еще в середине июле. По мнению чиновников, это было сделано для того, чтобы «создать визуальное нарушение» и заставить автомобилистов нажать на тормоз. Цель местных властей вполне очевидна: несмотря на опасность данного участка дороги и ограничения скорости в 30 километров в час, тут регулярно фиксируются серьезные нарушения ПДД. Иногда водители разгоняются до 100 километров в час.
По словам местного госслужащего Грегуара Жоно, необычная разметка сразу же подействовала. Автомобилисты начали задумываться над смыслом нанесенных на асфальт белых полос и снижать скорость. Тем не менее это вызвало много вопросов и породил порцию шуток в соцсетях. Некоторые комментаторы пишут, что такая разметка и правила дорожного движения несовместимы. Другие удивились, что власти не прибегли к более распространенным средствам, таким как светофоры или «лежачие полицейские», пишет издание Le Courrier de l'Ouest.
Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что проблему всплеска аварийности на трассах можно решить с помощью новых светофоров и разметки.