Бороться с лихачами во Франции решили запутанной дорожной разметкой

Во Франции решили нанести запутанную дорожную разметку, чтобы лихачи не превышали скорость. На такое необычный шаг решилась мэрия города Бон (департамент Кот-д’Ор, северо-восток страны).

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Переплетающиеся белые линии появились на пересечении трех дорог еще в середине июле. По мнению чиновников, это было сделано для того, чтобы «создать визуальное нарушение» и заставить автомобилистов нажать на тормоз. Цель местных властей вполне очевидна: несмотря на опасность данного участка дороги и ограничения скорости в 30 километров в час, тут регулярно фиксируются серьезные нарушения ПДД. Иногда водители разгоняются до 100 километров в час.