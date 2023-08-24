Запас хода кроссовера Cadillac Lyriq превысил официальные данные

Команда тестеров из InsideEVs приобрела Cadillac Lyriq и доказала, что первый электромобиль американского бренда соответствует и даже превосходит характеристики в отношении емкости аккумулятора и запаса хода.

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При движении со средней скоростью 113 км/ч Lyriq смог проехать 531 км, прежде чем у него разрядился аккумулятор. Это была одномоторная заднеприводная версия мощностью 340 л.с. Запас хода этой модели в смешанном цикле по оценкам EPA составляет всего 502 км или 312 миль. Согласитесь, стандарт довольно строгий.

К тому времени, когда водитель завершил поездку на зарядной станции, индикатор мощности автомобиля показывал 104,7 киловатт-часа энергии, потребленной за поездку. Cadillac не уточняет номинальный объём аккумуляторной батареи, но говорит, что реальный (то есть полезный) объём не превышает 102 кВтч. Судя по всему, цифра несколько выше официально заявленной.