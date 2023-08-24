Bentley выпустила мужские духи в стиле комплектации Blackline

Компания Bentley выпустила новый парфюм для мужчин за 88 долларов. Духи выполнили в той же стилистике, что и специальная модификация Blackline — «особо черная» версия автомобилей. Премиальный парфюм с нотками кожи британский автопроизводитель оценил в 88 долларов, что по текущему курсу превышает 8 тысяч рублей.

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В компании подсчитали, что около 40 процентов клиентов выбирают для своих автомобилей именно исполнение Blackline. Поэтому было решено выпустить новый аромат Bentley for Men Black Edition именно для них.

Флакон выполнен из черного стекла с металлической хромированной вставкой в верхней части. Первый нос аромата несет фиалку и мандарин, далее он раскрывается в жасмин и пачули, а третьи ноты — кожа, табак, кедр и мускус. Автор аромата рассказала, что хотела сделать парфюм таким, чтобы он напоминал запах новой машины.