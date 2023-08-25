Брутальный кроссовер Chery Explore 06 получил ещё более хардкорные версии

Один из дилеров начал прием предварительных заказов на новый кроссовер Chery Explore 06, сообщает РГ. Недавно китайская автомобильная марка Chery объявила официальное название среднеразмерного кроссовера TJ-1. Машина также получила название Exploration 06, в котором слово Exploration означает «исследование».

«Новичок» внедорожник из Китая обладает солидным и квадратным внешним видом. Наиболее примечательным является большой логотип «CHERY», расположенный в центре передней решетки. Кроссовер оснащен подключаемой гибридной силовой установкой с 4-цилиндровым турбированным бензиновым двигателем объемом 1,5 литра, развивающим максимальную мощность около 154 л.с. и крутящий момент 220 Нм в сочетании с электродвигателем.