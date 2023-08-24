Раскрыта техника пикапа Sollers российского производства

Новый пикап Sollers российской сборки: характеристики. Как стало известно «Мотору» от директора по технологическому развитию и индустриализации Sollers Виктора Зорникова, под отечественным брендом во Владивостоке локализуют JAC T6 образца 2015 года. Топ-менеджер подтвердил, что у пикапа будет связка 2,0-литрового турбодизеля и 6-ступенчатой «механики». И двигатель, и коробку передач для новинки со временем начнут выпускать в России.

Прообразом пока безымянной новинки Sollers послужит рамный 5,3-метровый пикап JAC T6 грузоподъёмностью 0,8 тонны. В настоящий момент в российской гамме T6 два турбированных двигателя объёмом 2,0 литра: бензиновый и дизельный. Для грузовичка дальневосточной сборки пока подтверждён только агрегат на «тяжёлом» топливе.

В Sollers собираются унифицировать пикап с лёгким грузовичком Argo. На малотоннажной модели дизель с маркировкой HFC4DB2-1D выдаёт 130 лошадиных сил и 288 Нм крутящего момента. Со второго квартала 2024 года и силовой агрегат, и ручную коробку передач планируют собирать в нашей стране: это позволит снизить себестоимость Argo, будущего пикапа и дизельных внедорожников УАЗ.