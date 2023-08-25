Audi показала изображение обновленного кроссовера Q8

Премьера состоится менее чем через две недели, а обновленная версия представлена на единственном изображении, показывающем знакомую заднюю часть, но теперь с обновленными задними фонарями. Нам говорят, что фары также были модифицированы, и покупатели смогут выбирать из дополнительных вариантов настройки.

Это, по сути, все, чем Audi готова поделиться на данный момент. Первые шпионские снимки, которые мы опубликовали еще в январе, показали меньшую модель S Line с обновленной передней решеткой с переплетенными U-образными элементами. Говоря о прототипах, шпионские снимки показали, что изменения запланированы для пикантного SQ8 и еще более горячего RS Q8, которые, как ожидается, будут работать с двигателем V8.