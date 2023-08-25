VW показал прототип Amarok V6 для пожарных и спасателей

VW Amarok — довольно мощный пикап, поэтому австралийское подразделение автопроизводителя выбрало его для своей последней пожарно-спасательной машины. Изображенный на фото прототип предназначен для экстренных служб и имеет ряд специально разработанных модификаций.

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Специально подготовленный грузовик был разработан в сотрудничестве с двумя фирмами – MFI Automotive Group, специализирующаяся на специальных кузовах для легковых автомобилей и грузовиков, и Ecco Safety Group, которая предлагает решения по безопасности и аварийные системы.

Прототип основан на комплектации Amarok Style, которая входит в стандартную комплектацию с 18-дюймовыми колесами и светодиодными фарами IQ.Matrix, но задняя часть кузова заменена закрытой конструкцией, обеспечивающей достаточно места для хранения специализированного оборудования. Другие дополнения включают установленную на крыше сирену и светодиоды, излучающие свет во всех четырех направлениях, камеру заднего вида, датчики парковки и встроенную заднюю вывеску. Наконец, Amarok облачился в блестящую ливрею с желтыми и черными наклейками на темно-красном металлическом оттенке кузова.

В трансмиссии изменений нет, а это означает, что 3,0-литровый дизельный двигатель V6 производства Ford развивает мощность 247 л.с. и 600 Нм. Мощность передается на все четыре колеса через 10 АКПП и систему полного привода с возможностью выбора, как в близком Ford Ranger.

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