Женщине пришлось заплатить 167 штрафов за проданный автомобиль

В Новосибирске судебные приставы взыскали деньги с сибирячки за 167 нарушений ПДД, которые были зафиксированы в Ставропольском крае. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

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Выяснилось, что у сибирячки в собственности находится автомобиль марки «Dodge Stratus». Она продала машину, а вот снять её с учета в ГИБДД забыла. Новый владелец авто оказался злостным нарушителем правил дорожного движения. При этом штрафы приходили по адресу женщины, так как она до сих пор числилась собственником транспортного средства.

В связи с неуплатой штрафов к месту проживания женщины пришла пристав. Ей пришлось арестовать имущество в квартире сибирячки.

— Судебный пристав-исполнитель арестовала у 37-летней жительницы Новосибирска геймерское кресло и smart-телевизор. На месте в приложении должница оплатила 259 500 рублей, — говорится в сообщении пресс-службы УФССП России по Новосибирской области.