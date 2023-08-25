Автовладельцев предупредили о подорожании зимних шин

Россиян предупредили о подорожании зимних шин
Исполнительный директор "ТД "Кама" (генеральный дистрибьютор продукции предприятий Kama Tyres) Тимур Шарипов рассказал "Российской газете", что перед зимним сезоном подорожают шины.
"Это произойдет в первую очередь из-за курса рубля. Например, важный ингредиент для шин - натуральный каучук, в России не произрастает. Поэтому его приходится импортировать из стран юго-восточной Азии. Все контракты в валютах. Поскольку курс возрастает, нам приходится поднимать цену на шинную продукцию, чтобы компенсировать этот рост.
К сожалению, рынок не такой маржинальный и доходный, чтобы покупать сырье, которое составляет порядка 60% себестоимости, по более дорогой цене, при этом не меняя конечную стоимость для потребителя, пытаясь в счет своей маржи компенсировать курсовую разницу. Но если нельзя сэкономить на покупке, то можно оптимизировать стоимость эксплуатации. Сейчас многие производители предлагают расширенную гарантию, бесплатный шиномонтаж и т.д.", - отметил Шарипов.
Он также рассказал о том, как быстро компании удалось найти новых поставщиков сырья.
"Решение о снижении зависимости от импорта и поиске альтернативных поставщиков сырья, материалов и технологий мы приняли достаточно давно, когда были идентифицированы первые риски изменения геополитической ситуации в мире и применения санкционных мер в отношении отдельных предприятий и целых отраслей РФ.
С 2018 года Kama Tyres активно работает с китайскими и индийскими производителями и обеспечивает весь требуемый объем. С марта 2022 года (по мере появления конкурентоспособных предложений на отечественном рынке) активно сотрудничает с российскими компаниями, тем самым перекрывая дополнительные затраты на логистику", - добавил Шарипов.