Автовладельцев предупредили о подорожании зимних шин

К сожалению, рынок не такой маржинальный и доходный, чтобы покупать сырье, которое составляет порядка 60% себестоимости, по более дорогой цене, при этом не меняя конечную стоимость для потребителя, пытаясь в счет своей маржи компенсировать курсовую разницу. Но если нельзя сэкономить на покупке, то можно оптимизировать стоимость эксплуатации. Сейчас многие производители предлагают расширенную гарантию, бесплатный шиномонтаж и т.д.", - отметил Шарипов.