Подсчитано, насколько машины с полным приводом дороже переднеприводных

Медианная стоимость основной массы продаваемых в России новых автомобилей с передним приводом - 2 млн рублей, а с полным - 3,8 млн. Это следует из данных "СберАвто", которыми компания поделилась с "РГ".

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По состоянию на август 2023 года, автомобили с передним приводом составляют 63% от всех предложений на площадке "СберАвто". При этом 52% — новые машины с медианной стоимостью 2 000 000 рублей, 48% — автомобили с пробегом, медианная стоимость которых составляет 1 050 000 рублей, сообщили в компании.

В то же время наибольшее количество предложений авто с полным приводом приходится на новые автомобили — 53%. Их медианная стоимость составляет 3 800 000 рублей. Машины с пробегом занимают 47% (медианная стоимость — 1 750 000 рублей).