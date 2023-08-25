Подсчитано, насколько машины с полным приводом дороже переднеприводных

Эксперты выяснили, насколько машины с полным приводом дороже переднеприводных
Медианная стоимость основной массы продаваемых в России новых автомобилей с передним приводом - 2 млн рублей, а с полным - 3,8 млн. Это следует из данных "СберАвто", которыми компания поделилась с "РГ".
По состоянию на август 2023 года, автомобили с передним приводом составляют 63% от всех предложений на площадке "СберАвто". При этом 52% — новые машины с медианной стоимостью 2 000 000 рублей, 48% — автомобили с пробегом, медианная стоимость которых составляет 1 050 000 рублей, сообщили в компании.
В то же время наибольшее количество предложений авто с полным приводом приходится на новые автомобили — 53%. Их медианная стоимость составляет 3 800 000 рублей. Машины с пробегом занимают 47% (медианная стоимость — 1 750 000 рублей).
Самыми популярными машинами с передним приводом в продаже являются отечественные Lada (19%), с полным - Hyundai (14%). Эксперты добавили, что меньше всего предложений на рынке касаются автомобилей с задним приводом, причем новых таких машин практически нет (2%). Лидер в этом сегменте - бренд BMW.