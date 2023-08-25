BMW запатентовала две разработки

Баварский автопроизводитель успешно запатентовал две разработки, которые могут поднять индивидуализацию автомобиля на совершенно новый уровень. Оба говорят о специально созданной пленке, которую можно наносить на кузов и салон автомобиля и менять их цвет одним нажатием кнопки.

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Первый патент касается материала «электронной бумаги», наполненного миллионами микроскопических частиц, способных менять цвет на ходу, как только на них воздействует электрический ток. Технология может применяться как ко всему кузову автомобиля, так и к его отдельным частям. В другом патенте обсуждаются предложенные способы применения таких оберток и их защиты от повреждений.

Пока неясно, когда такая функция может выйти на массовый рынок. Тем не менее, BMW уже продемонстрировала эту технологию на своем концепте iX.

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