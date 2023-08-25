Российский союз автостраховщиков: средняя выплата по ОСАГО рекордно выросла

По итогам июля средняя выплата по ОСАГО достигла 93 тысячи рублей, что стало рекордом. Об этом сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА).

В июне фирмы выплачивали потерпевшим на 1,9% меньше - в среднем по 91,3 тысячи рублей.

К первому полугодию прошлого года увеличение составило 30%. В текущем году выплаты по «автогражданке» растут практически ежемесячно.

В июне показатель вырос к маю на 6%, во втором квартале к первому — на 5%.

По словам президента РСА Евгения Уфимцева, несмотря на некоторое наблюдаемое в начале 2023 года начало стабилизации на рынке автозапчастей, средняя выплата по ОСАГО продолжает уверенно расти.

«Это закономерно оказывает давление на тарифы ОСАГО, которые, однако, демонстрируют весьма сдержанный рост», - подчеркнул он.