Первые кузова Lada Largus привезли в Ижевск

На "Лада Ижевск" из Тольятти прибыли первые кузова Largus. Их отправят в окрасочный цех, чтобы протестировать оборудование и провести его параметрирование, сообщается в ролике на YouTube-канале "На заводе Ижевск".

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Для производства окраски в Тольятти изготовят более 30 кузовов Lada Largus с разными вариантами покрытия - от чёрного кузова до покрытых катафорезным грунтом. В ближайшее время на "Лада Ижевск" также будут доставлены кузова "Ларгусов" для тестирования сварки и сборки.