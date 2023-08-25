Первые кузова Lada Largus привезли в Ижевск
На "Лада Ижевск" из Тольятти прибыли первые кузова Largus. Их отправят в окрасочный цех, чтобы протестировать оборудование и провести его параметрирование, сообщается в ролике на YouTube-канале "На заводе Ижевск".
Для производства окраски в Тольятти изготовят более 30 кузовов Lada Largus с разными вариантами покрытия - от чёрного кузова до покрытых катафорезным грунтом. В ближайшее время на "Лада Ижевск" также будут доставлены кузова "Ларгусов" для тестирования сварки и сборки.
Ранее сообщалось, что перенос производства Lada Largus из Тольятти в Ижевск начнётся в сентябре. На реализацию проекта отведено девять месяцев. Финальные товарные "Ларгусы" прошли по первой линии конвейера тольяттинского завода 18 августа. За 11 лет на АвтоВАЗе было выпущено более полумиллиона универсалов и фургонов семейства.