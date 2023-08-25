Toyota презентовала концептуальный DJ-мобиль

Японский автопроизводитель Toyota презентовал довольно необычный и оригинальный концепт-кар, который называется Toyota Sienna Remix. Как пишет издание Центральная Служба Новостей, в его создании принимали участие SiriusXM и Complete Customs.

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Отмечается, что этот минивэн призван отдать дань уважения музыке, а также работникам музыкальной сферы. Концепт-кар сделан на основе модели Sienna 2023-го года. Стартовая цена этого автомобиля составляет почти 37 тысяч долларов.