Toyota презентовала концептуальный DJ-мобиль на базе Sienna
Японский автопроизводитель Toyota презентовал довольно необычный и оригинальный концепт-кар, который называется Toyota Sienna Remix. Как пишет издание Центральная Служба Новостей, в его создании принимали участие SiriusXM и Complete Customs.
Отмечается, что этот минивэн призван отдать дань уважения музыке, а также работникам музыкальной сферы. Концепт-кар сделан на основе модели Sienna 2023-го года. Стартовая цена этого автомобиля составляет почти 37 тысяч долларов.
Специалисты оснастили Sienna 60 динамиками. Среди них: четыре 12-тидюймовых сабвуфера, 36 динамиков среднего диапазона, 14 высокочастотных динамиков, а также 6 рупоров. Кроме того, минивэн имеет внутри 16 усилителей суммарной мощностью 25 тысяч Вт.