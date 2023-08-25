Количество китайских автомобилей в России превысило 1 миллион

Общее количество китайских автомобилей в России превысило 1 млн единиц. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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По состоянию на 1 июля текущего года в России насчитывается 1,08 млн легковых машин китайских марок. На их долю приходится 2,4% от всего парка легковых автомобилей в стране.

Большая доля среди китайских авто сформирована брендом Chery (28%), в стране зарегистрировано 304,3 тыс. машин этой марки. Второе место по объему занимает Geely (210,2 тыс. ед.), третье – Lifan (152,4 тыс. ед.). Пятерку лидеров дополнили Haval и Great Wall (141,9 тыс. и 121,4 тыс. ед. соответственно). На долю перечисленных брендов суммарно приходится 85%.