Стали известны автомобили, которые богатые покупают за «кэш»

На рынке новых автомобилей премиум-сегмента в России доля кредитных сделок ниже, чем в массовом, и может достигать 30%. Об этом «Газете.Ru» рассказал замгендиректора по продажам новых автомобилей группы компаний «Авилон» Ренат Тюктеев.

© Voyah

По словам эксперта, в массовом сегменте китайских брендов доля автомобилей, приобретаемых в кредит иногда достигает 90%. Большая часть автокомпаний продвигает рассрочки под 0%, а также кредиты с минимальной процентной ставкой (до 8%), которую сами субсидируют. В сегменте премиум ситуация отличается, в нем доля кредитных сделок ниже и вытесняется покупками в лизинг и за наличный расчет, объяснил Тюктеев.

«В среднеценовом сегменте от 4 до 6 млн рублей доля покупок за наличные самая высокая и может достигать 30%. Дорогие машины предпочитают брать в лизинг. Это европейские марки и топовые электромобили китайских производителей, таких как Voyah, Zeekr, Lixiang и другие», — сказал он.

В 2023 году доля покупок новых китайских автомобилей в кредит составляет около 50% от общего объема автокредитов, подсчитали в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр». Из них 45% приходится на покупку автомобилей всего трех китайских брендов — Chery, Haval и Geely. По словам аналитиков компании, доля китайских авто в структуре рынка автокредитов продолжит расти и к концу 2023 года достигнет 70%.