Финский стартап представил 18-колесный квадроцикл
Финский стартап-компания 18 Wheels опубликовала несколько кадров с испытаний своего причудливого экспериментального внедорожника, альтернативы 18-колесному квадроциклу. Команда, стоящая за проектом, утверждает, что ни один традиционный квадрицикл не может сравниться с ним по автономности.
Каждое колесо по сути представляет собой каток, оснащенный собственным двигателем и подвеской. В компании утверждают, что такой подход снижает неподрессоренную массу в 10 раз, делая езду по бездорожью гораздо комфортнее, чем обычно. Использование 18 колес вместо 4 также снижает износ поверхности, а это означает, что квадроцикл можно передвигать по газонам, не повреждая их слишком сильно.
Наконец, подвеска на каждое колесо означает, что автомобиль может взбираться на камни высотой до 35 см, ползать по упавшим деревьям, а также подниматься по лестницам, не теряя при этом скорости. В настоящее время компания ищет инвесторов для финансирования проекта.