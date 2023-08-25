Финский стартап представил 18-колесный квадроцикл

Финский стартап-компания 18 Wheels опубликовала несколько кадров с испытаний своего причудливого экспериментального внедорожника, альтернативы 18-колесному квадроциклу. Команда, стоящая за проектом, утверждает, что ни один традиционный квадрицикл не может сравниться с ним по автономности.

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Каждое колесо по сути представляет собой каток, оснащенный собственным двигателем и подвеской. В компании утверждают, что такой подход снижает неподрессоренную массу в 10 раз, делая езду по бездорожью гораздо комфортнее, чем обычно. Использование 18 колес вместо 4 также снижает износ поверхности, а это означает, что квадроцикл можно передвигать по газонам, не повреждая их слишком сильно.