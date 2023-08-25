30-летний Ferrari на механике с пробегом 569 км продают за 80 тысяч долларов

Ferrari 348 TB 1993 года с механической коробкой передач с пробегом всего 569 км (353 мили) прямо сейчас выставлен на продажу в США по цене 80 000 долларов и осталось пару дней. Спортивному автомобилю 30 лет. Базовая модель выпускалась в вариантах купе, Targa и Spider в 1989–1995 годах. Всего было выпущено 2894 таких хардтопа, и это не такая уж редкость.

© ПроКроссовер.ру

3,4-литровый безнаддувный двигатель V8 приводил в движение купе мощностью 300 л.с. Это был последний двигатель Ferrari с двигателем V8, созданный под руководством основателя компании Энцо Феррари. Его внешний вид был разработан никем иным, как Леонардо Фиораванти, директором по дизайну Pininfarina.