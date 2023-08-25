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Вице-премьер Хуснуллин: восстановление Крымского моста идет по графику

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что восстановление Крымского моста идет по графику. Об этом сообщает ТАСС. По словам Хуснуллина, окончание открытие разрушенной части моста намечено на 15 сентября.

Хуснуллин рассказал о восстановлении Крымского моста
© Газета.ру

"Вторую часть, когда мы откроем разрушенную часть, мы переключим на нее движение и будем восстанавливать ту часть, по которой сейчас [идет движение], ждем ее к 1 ноября. Планируем открыть как минимум в срок, как максимум — может на несколько дней пораньше", — сказал Хуснуллин в ходе публичного интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в рамках Московского урбанистического форума.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Один из пролетов моста был разрушен, еще один – просел. 12 августа Министерство обороны РФ сообщило о попытке удара украинской ракеты по Крымскому мосту.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в районе Керченского пролива сбили две ракеты. Советник главы Крыма Олег Крючков на этом фоне попросил граждан не снимать работу ПВО.

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