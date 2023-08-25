Хуснуллин рассказал о восстановлении Крымского моста

"Вторую часть, когда мы откроем разрушенную часть, мы переключим на нее движение и будем восстанавливать ту часть, по которой сейчас [идет движение], ждем ее к 1 ноября. Планируем открыть как минимум в срок, как максимум — может на несколько дней пораньше", — сказал Хуснуллин в ходе публичного интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в рамках Московского урбанистического форума.