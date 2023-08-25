Хуснуллин рассказал о восстановлении Крымского моста

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что восстановление Крымского моста идет по графику. Об этом сообщает ТАСС. По словам Хуснуллина, окончание открытие разрушенной части моста намечено на 15 сентября.
"Вторую часть, когда мы откроем разрушенную часть, мы переключим на нее движение и будем восстанавливать ту часть, по которой сейчас [идет движение], ждем ее к 1 ноября. Планируем открыть как минимум в срок, как максимум — может на несколько дней пораньше", — сказал Хуснуллин в ходе публичного интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в рамках Московского урбанистического форума.
Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Один из пролетов моста был разрушен, еще один – просел. 12 августа Министерство обороны РФ сообщило о попытке удара украинской ракеты по Крымскому мосту.
До этого глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в районе Керченского пролива сбили две ракеты. Советник главы Крыма Олег Крючков на этом фоне попросил граждан не снимать работу ПВО.