Кроссовер BMW X5 получил удлиненную версию

Как сообщает SPEEDME.RU, в Китае появился новый BMW X5. Предположительно, он продолжит свою успешную историю благодаря обновленному дизайну и технологическим инновациям.

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Два варианта Sport Activity Vehicle (SAV) для представительского сегмента уже зарекомендовали себя на китайском рынке. Теперь обещают еще больше привлекательности благодаря улучшенной системе управления BMW iDrive с QuickSelect и эффективным электрифицированным двигателям.