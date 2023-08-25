Кроссовер BMW X5 получил удлиненную версию с приставкой Li в КНР
Как сообщает SPEEDME.RU, в Китае появился новый BMW X5. Предположительно, он продолжит свою успешную историю благодаря обновленному дизайну и технологическим инновациям.
Два варианта Sport Activity Vehicle (SAV) для представительского сегмента уже зарекомендовали себя на китайском рынке. Теперь обещают еще больше привлекательности благодаря улучшенной системе управления BMW iDrive с QuickSelect и эффективным электрифицированным двигателям.
Новые модели BMW X5 xDrive30Li и BMW X5 xDrive40Li обладают всем необходимым для укрепления позиции на рынке в данном сегменте. Дизайн автомобилей был специально разработан с учетом запросов целевой аудитории в Китае. Премьера состоится 25 августа.